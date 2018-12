Feuer in Regensburg: 19 Personen gerettet

Am Freitag Abend kam es im Regensburger Kasernenviertel zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus, bei dem 19 Anwohner durch die Feuerwehr gerettet werden mussten, darunter mehrere Kinder. Die Feuerwehr musste sie mit drei Atemschutztrupps und mit tragbaren Leitern und Drehleitern ins Freie holen. Denn wegen der starken Rauchentwicklung besonders im Treppenhaus hatten sie es nicht mehr allein aus ihren Wohnungen geschafft.

Brandursache unklar

Zwei Anwohner kamen wegen einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, wie die Polizei mitteilt. Ein Zimmer in einer Erdgeschosswohnung brannte jedoch völlig aus.

Das Feuer war gegen 18.30 Uhr in dem vierstöckigen Mehrfamilienhauses in der Walderdorffstraße ausgebrochen. Die 80 Feuerwehrleute brachten den Brand nach etwa 30 Minuten unter Kontrolle, gegen 20.30 Uhr wurde der Einsatz beendet - so die Feuerwehr. Neben der Berufsfeuerwehr Regensburg halfen auch die Freiwilligen Feuerwehren Burgweinting, Weichs, Schwabelweis und Altstadt.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 50.000 Euro.