Feuer in Ölmühle bei Pinzberg ausgebrochen

Eine dunkle Rauchwolke war von weitem zu sehen. Sie stieg über einer Ölmühle in Elsenberg bei Pinzberg im Landkreis Forchheim auf. Ein Silo mit mehreren Tonnen Saatgut war laut Polizei in Brand geraten. Erst am frühen Abend gelang es den Einsatzkräften, den Brand zu löschen.

Brandursache für Feuer in Ölmühle bei Pinzberg unklar

150 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Unterstützung erhielten sie vom Technischen Hilfswerk. Die Brandursache ist unklar, teilte die Polizei mit. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden steht noch nicht fest. Ein Zeuge des Brandes hatte über Notruf das Feuer der Polizei gemeldet.