24.09.2019, 11:29 Uhr

Feuer in Nördlinger Tiefgarage: Keine Brandstiftung

Die Brandermittler sind sich sicher: Es war keine Brandstiftung, die zu dem Feuer in einer Tiefgarage in Nördlingen geführt hat. Ein technischer Defekt an einem der Autos gilt als wahrscheinliche Ursache.