Feuer in Mehrfamilienhaus: Großeinsatz in Coburg

Ein Brand im Dachstuhl eines fünfstöckigen Mehrfamilienhauses in Coburg hat am Dienstag einen Großeinsatz ausgelöst und hohen Sachschaden verursacht. Verletzte seien nicht zu beklagen, sagte ein Polizeisprecher. Drei von 24 Bewohnern wurden jedoch vorsorglich durch die Rettungskräfte medizinisch betreut.

Brandursache noch unklar

Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Ein Sprecher der Stadt Coburg sagte, gegen 17 Uhr seien Flammen aus dem Dach in die Höhe geschossen. Wenig später seien rund 170 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Technischem Hilfswerk (THW) vor Ort gewesen. Der Brand sei dann rasch unter Kontrolle gewesen. Die Feuerwehr konnte zudem ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern.

Wohnungen sind vorerst nicht bewohnbar

In dem Wohnblock im Ortsteil Wüstenahorn leben demnach um die 50 Menschen. Laut der Polizei ist ein Sachschaden in Höhe von 200.000 Euro entstanden. Aufgrund der entstandenen Schäden und Nachlöscharbeiten sind die Wohnungen vorerst nicht bewohnbar. Die Stadt Coburg organisierte für die betroffenen Bewohner eine Unterbringung in einem Hotel. Die Kriminalpolizei ermittle zur Brandursache.