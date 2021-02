vor 38 Minuten

Feuer in leerstehendem Haus: Polizei vermutet Brandstiftung

Beim Brand eines Hauses in Pentling im Landkreis Regensburg ist am Donnerstagmorgen ein Schaden in Höhe von 165.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei vermutet, dass das Feuer gelegt worden sein könnte.