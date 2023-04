Brand im Oberallgäu: Feuer zerstört Traditionswirtschaft

Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer hatte kurz nach 2 Uhr am Montagmorgen das Feuer in dem Oberallgäuer Traditionsgasthaus in Kranzegg entdeckt. Laut Polizei weckte er das Wirtsehepaar und hat damit womöglich Schlimmeres verhindert. Sie konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, erlitten aber dennoch eine Rauchvergiftung und wurden ins Krankenhaus gebracht.

150 Feuerwehrleute in Kranzegg

Die genaue Ursache für den Brand steht nach Angaben der Polizei noch nicht fest. Womöglich könnte sich das Feuer aber im Bereich der Küche entwickelt haben. Diese war 2017 neu eingerichtet worden. Die Löscharbeiten haben sich über Stunden hingezogen, seit dem späten Vormittag ist das Feuer unter Kontrolle.

Vermutlich muss das Gebäude bis auf die Grundmauern abgetragen werden, heißt es bei den Einsatzkräften. Man müsse sichergehen, dass sich in versteckten Ecken nicht noch Glutnester halten. Der Gasthof wurde vor mehreren hundert Jahren errichtet, dabei sei nicht nur viel Holz verbaut worden. Durch über die Jahre entstandene verschiedene Anbauten sei das Gebäude auch sehr verwinkelt.

Für den Einsatz waren rund 150 Feuerwehrleute und 30 Rettungsdienstkräfte vor Ort, ein Feuerwehrler hätte sich bei den Löscharbeiten leicht am Bein verletzt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über eine Million Euro.