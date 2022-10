Zehn Kinder wegen Brand in Jugendhilfe-Einrichtung evakuiert

Noch ist unklar, warum es in der Nacht auf Montag in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe im Würzburger Stadtteil Grombühl gebrannt hat. Einsatzkräfte mussten zehn Kinder und mehrere Mitarbeiter in Sicherheit bringen. Zahlreiche Rettungsdienste waren bis zum Morgen im Einsatz.

Anwohner hört Hilferufe und sieht Flammen

Als die ersten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr ankamen, schlugen die Flammen dem Polizeibericht zufolge mehrere Meter hoch aus dem dritten Stock des Hauses in der Lindleinstraße und griffen auf das Dach über. Kurz vor 1.00 Uhr hatte ein Anwohner gehört, wie ein Mädchen um Hilfe rief und den Notruf alarmiert. Um diese Zeit habe er schon erste Flammen aufsteigen sehen. Wie die Feuerwehr mitteilte, haben die Mitarbeitenden schnell und besonnen gehandelt. Die dort wohnhaften Kinder seien deshalb rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden.

Sammelstelle für Kinder und Mitarbeiter

Die Einsatzkräfte haben mit mehreren Trupps unter schwerem Atemschutz von innen und auch mit zwei Drehleitern von außen gegen die Flammen gekämpft, so die Feuerwehr in einer Meldung. Vor dem Haus habe der Rettungsdienst eine erste Sammelstelle für die Kinder und Mitarbeiter eingerichtet. Anschließend seien die Kinder in verschiedenen Einrichtungen im Stadtgebiet untergebracht worden. 80 Feuerwehrleute haben bis in die Morgenstunden hinein gelöscht und aufgeräumt.

Fünf Kinder und ein Feuerwehrmann leicht verletzt

Die Kripo Würzburg ermittelt, warum es gebrannt hat. Es sei niemand schwer verletzt worden, heißt es in der Polizeimeldung. Einige Kinder hätten später jedoch über Halsschmerzen aufgrund des Rauchgases geklagt. Fünf Kinder und ein Feuerwehrmann seien leicht verletzt worden, meldet die Berufsfeuerwehr Würzburg. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liege Schätzungen der Polizei zufolge im hohen sechsstelligen Bereich.