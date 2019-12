14.12.2019, 12:24 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Brand in Holzspäne-Bunker löst Großeinsatz aus

Ein Brand in einem Bunker für Hackschnitzel und Späne einer Schreinerei in Unterickelsheim (Lkr. Kitzingen) hat für einen großen Rettungseinsatz in der Nacht gesorgt.