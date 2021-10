vor etwa 1 Stunde

Feuer in Haundorf: Leiche unter Trümmern entdeckt

In Brand, einer Ortschaft in der Gemeinde Haundorf im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, ist in der vergangenen Nacht ein Mensch bei einem Feuer ums Leben gekommen. Die Feuerwehr entdeckte die Leiche in den Trümmern der Scheune.