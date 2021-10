Feuer in Fabrik in Günzburg: Bürger sollen Fenster schließen

Es ist Dienstagmorgen, kurz vor sechs Uhr, als die Feuerwehr in Günzburg alarmiert wird: Im Norden der Stadt, am Kappenzipfel, ist in einem Fabrik-Gebäude ein Brand ausgebrochen. Wenig später gehen in Günzburg die Sirenen los. Das laute Heulen soll die Menschen davor warnen, Fenster und Türen zu öffnen, denn durch das Feuer ist starker Rauch entstanden.

Nach Brand: Gefahrenmitteilung inzwischen aufgehoben

Vor Ort zeigt sich: Die Halle des metallverarbeitenden Betriebs steht komplett in Flammen. Deshalb gibt die Feuerwehr eine offizielle Gefahrenmitteilung heraus, wonach die Menschen in Günzburg Türen und Fenster geschlossen halten sollten. Nach einer Stunde ist klar: Der Rauch ist zwar stark, enthält aber laut Feuerwehr wahrscheinlich keine gesundheitsschädlichen Stoffe aus der Fabrik. Die Feuerwehr empfiehlt trotzdem, Fenster und Türen weiter geschlossen zu halten.

Firma in Günzburg verarbeitet Holz und Metall

Die betroffene Firma produziert in Günzburg Edelstahlverkleidungen und verarbeitet dafür Holz und Metall, unter anderem in einer Schweißerei. 30 Arbeitsplätze gibt es an zwei Standorten in Bayern und Nordrhein-Westfalen. Zur Brandursache ist zur Stunde noch nichts bekannt. Die amtliche Gefahrenmitteilung wurde zwischenzeitlich vom Kreisbrandrat aufgehoben.