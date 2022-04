Feuer in Einfamilienhaus: Mann stirbt am Ostersonntag

Beim Brand in einem Einfamilienhaus ist in Vilsheim im Landkreis Landshut ein Mann gestorben. Das teilte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern mit. Die Brandursache ist unklar.

Bewohner nicht mehr ansprechbar

Am späteren Nachmittag des Ostersonntags war der Integrierten Leitstelle in Landshut eine Rauchentwicklung aus einem Dachfenster gemeldet worden. Die Feuerwehr rückte an und konnte den Bewohner noch aus dem Erdgeschoss bergen. Er war jedoch nicht mehr ansprechbar, so die Polizei.

Notärztin stellt Tod fest

Eine Notärztin konnte dann nur noch den Tod des Mannes feststellen. Weitere Menschen waren den bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht im Haus.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 100.000 Euro.