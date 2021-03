08.03.2021, 13:17 Uhr

Feuer in einer Vilshofener Schreinerei

In Vilshofen im Kreis Passau ist in einer Schreinerei Feuer ausgebrochen. Laut Polizei ist ein Holzspänebunker betroffen. Menschen sind nicht in Gefahr. Löscharbeiten und Ermittlungen laufen.