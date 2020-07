vor 26 Minuten

Feuer in Deggendorfer Entsorgungsbetrieb: mehr Rauch als Schaden

Dicke Rauchschwaden waren am Abend über den Deggendorfer Ortsteil Fischerdorf gezogen: In einer Entsorgungsfirma war Feuer ausgebrochen. Nun wurde bekannt, dass weder giftige Gefahrstoffe in der Luft waren, noch ein großer Schaden entstanden ist.