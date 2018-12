17.12.2018, 06:39 Uhr

Feuer in bezugsfertigem Neubau - Löschwasser gefriert

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus, das in Kürze bezogen werden sollte, ist am Sonntagabend in Sünching im Landkreis Regensburg hoher Sachschaden entstanden. Die niedrigen Temperaturen erschwerten die Löscharbeiten.