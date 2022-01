Feuer in Bamberger Gaststätte - Hoher Sachschaden

Bei einem Brand in einer Gaststätte in der Unteren Sandstraße in Bamberg ist hoher Sachschaden entstanden. Ein Bewohner des Hauses hatte Rauchschwaden bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Es befanden sich keine Gäste mehr in dem Lokal.