Feuer in Bamberger Ankerzentrum: Brandursache weiter unklar

Zur Ursache des Dachstuhlbrands am Wochenende im Ankerzentrum für Asylbewerber im oberfränkischen Bamberg kann die Polizei noch keine Angaben machen. Unklar sei auch, ob sich die zunächst auf rund zwei Millionen Euro geschätzten Sachschäden bestätigen, oder darunterliegen, so ein Polizeisprecher.

Gebäude ist unbewohnbar

Das Dach eines Gebäudeblocks war am Samstag aus noch ungeklärter Ursache in Flammen geraten. Die rund 150 Bewohner konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden, sie kamen in anderen Gebäuden des Ankerzentrums auf demselben Gelände unter. Das vom Brand betroffene Gebäude ist derzeit unbewohnbar.

Drei Feuerwehrleute leicht verletzt

Beim Einsatz wurden drei Feuerwehrleute leicht verletzt. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) machte sich vor Ort ein Bild der Lage. Er dankte Feuerwehr und Polizei für ihren schnellen Einsatz. Die Einrichtung bietet Platz für bis zu 3.400 Menschen, momentan wohnen dort rund 1.400 Asylbewerber.

Brand im November

Erst im November des vergangenen Jahres war ein Feuer in einem Zimmer des Ankerzentrums ausgebrochen. Ein Mensch kam dabei ums Leben, weitere Personen wurden verletzt. Die Ursache für den Brand vor einem Jahr war nach Angaben von oberfränkischer Polizei und Bamberger Staatsanwaltschaft vermutlich der "fahrlässige Umgang mit Rauchutensilien".