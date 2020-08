26.08.2020, 06:56 Uhr

Feuer in Bamberg: Bewohner aus Mehrfamilienhauses gerettet

Großbrand in der Bamberg: In einem Mehrfamilienhaus ist ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude steht in Flammen, der Dachstuhl ist schwer beschädigt. Die Bewohner mussten evakuiert werden.