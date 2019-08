vor 28 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Feuer in Ansbacher Innenstadt war Brandstiftung

Ein Feuer in einem Wohnhaus in der Ansbacher Innenstadt ist offenbar vorsätzlich gelegt worden. Nach Polizeiangaben haben sich konkrete Hinweise auf Brandstiftung ergeben. Dabei waren mehrere Menschen in dem brennenden Haus eingeschlossen worden.