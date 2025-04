Feuer in Altenheim in Altusried: Sechs verletzte Senioren

Großeinsatz am Montag für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in Altusried (Lkr. Oberallgäu): Durch einen Brand sind am Mittag sechs Bewohner einer Seniorenresidenz verletzt worden, einer davon schwer. Das hat die Polizei auf BR-Anfrage mitgeteilt. Zunächst war von vier Verletzten die Rede.

Brandursache: Papier auf dem Herd

Laut Polizei ist der Brand in der Küche eines 85-Jährigen ausgebrochen. Den Angaben nach fingen wohl Zeitungen oder anderes Papier auf dem Herd des Mannes Feuer. Er wurde schwerverletzt in eine Klinik gebracht. Fünf weitere Bewohner des Seniorenheims verletzten sich leicht.

Stockwerk unbewohnbar: Senioren beziehen Ausweichquartier

Die leicht Verletzten wurden in einer anderen Seniorenresidenz untergebracht. Denn der zweite Stock sei nicht mehr bewohnbar, so die Polizei. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Einrichtung bietet betreute Wohnungen, stationäre Pflege und Kurzzeitpflege an. Sie war – dem Betreiber zufolge – vor gut einem Jahr eingeweiht worden.