Feuer in Aichacher Mehrfamilienhaus: Mutmaßlicher Täter in Haft

Als am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus im Sankt-Helena-Weg in Aichach das Zimmer in einer Wohnung brannte, ging die Polizei von Anfang an mindestens von fahrlässiger Brandstiftung aus, hielt aber auch Brandstiftung für möglich. Nun ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden.

Suche nach Bewohner - drei Menschen leicht verletzt

Die Mutter des Bewohners, die ebenfalls im Haus lebt, hatte das Feuer zuerst bemerkt und umgehend die Einsatzkräfte alarmiert. Zunächst war noch unklar, ob sich der Mann noch im brennenden Zimmer befindet, was eine entsprechende Herausforderung für die Einsatzkräfte bedeutete. Tatsächlich aber hatte der Mann das Haus verlassen. Laut Polizei hatten drei Personen eine leichte Rauchvergiftung erlitten, darunter ein Feuerwehrmann.

Polizei fahndete nach Sohn der Wohnungsinhaberin

Der Sohn der Wohnungsinhaberin blieb auch nach den Löscharbeiten spurlos verschwunden. In seinem Zimmer war das Feuer entstanden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll er den Brand vorsätzlich verursacht haben. Die Kriminalpolizei übernahm noch am selben Tag die Ermittlungen. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem 33-Jährigen ein.

Fahndung und Festnahme in Aichach

Am Sonntagvormittag nahm eine Polizeistreife den Mann im Rahmen der Fahndung in Aichach fest. Die Staatsanwaltschaft Augsburg beantragte Haftbefehl gegen den 33-Jährigen. Er wurde am Montag (17.01.22) beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ daraufhin Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Tatverdächtiger wahrscheinlich psychisch erkrankt

Zum Motiv ist noch nichts bekannt, allerdings ergaben sich Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung beim 33-Jährigen. Nach ersten vorläufigen Einschätzungen entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro.