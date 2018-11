Feuer im Müllauto: Fahrer entleerte rechtzeitig die Ladefläche

Der Fahrer des mit Metallschrott und Weißblech beladenen Fahrzeugs war am Montagmittag (26.11.18) in der Billingshäuser Straße unterwegs als von seinem Laderaum Rauch aufstieg. Der Mann konnte noch den Ortsbereich in Richtung Remlingen verlassen und entleerte auf einem Flurweg das Müllfahrzeug. Der überwiegend aus Blechdosen bestehende Müllhaufen fing umgehend Feuer. Vermutlich hatte sich der Müll durch Funken entzündet, die beim Pressen im Laderaum des Fahrzeugs entstanden waren. Ein Sachschaden ist nicht entstanden, auch wurde niemand verletzt.