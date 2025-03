Feuer im Freizeitpark: Etliche Attraktionen abgebrannt

Am frühen Montagmorgen war auf dem Gelände des "Freizeit-Lands" Geiselwind ein Feuer ausgebrochen. Am Abend zieht der Betreiber eine erste Bilanz: "Der Brand hat tiefe Spuren hinterlassen und große Zerstörung in unserem Themenbereich 'Tukis verrückte Farm' angerichtet", heißt es in einer Mitteilung auf der Homepage des Freizeitparks. Gegenüber der Polizei spricht der Betreiber von einem Schaden in Höhe von rund einer Million Euro.

Gastronomie und einige Attraktionen zerstört

Der betroffene Themenbereich ist vor allem für jüngere Kinder geeignet. Dort seien die Gastro-Küche, das Restaurant Bauernschänke, die Spielscheune, Tukis Unterwasserwelt, und die Schwanenboote den Flammen zum Opfer gefallen - ebenso das IT-Büro samt Serverräumen. Dadurch ist der Park telefonisch und digital nur eingeschränkt erreichbar. Das Team arbeite mit Hochdruck daran, alles wieder in Gang zu bringen - das werde aber noch einige Tage dauern, heißt es weiter.

Ermittlungen der Polizei dauern an

Gleichzeitig dankt der Betreiber den Rettungskräften, die den Brand gelöscht und Schlimmeres verhindert haben. Die Ermittlungen der Polizei zur Schadenshöhe und zur Brandursache dauern noch an. Aktuell sei davon auszugehen, dass das Feuer in der Küche eines Restaurants ausgebrochen ist.

Am Dienstagmorgen hat in Unterfranken erneut ein beliebtes Ausflugsziel gebrannt: Die Kissinger Hütte in der Rhön. Auch dort ist das Feuer vermutlich in einer Küche ausgebrochen.