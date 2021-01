Feuer im Dachstuhl des alten Rathauses in Sauerlach

In Sauerlach, etwa 20 Kilometer südlich von München, ist seit heute morgen um 5 Uhr die Feuerwehr im Einsatz. Laut Polizei ist der Dachstuhl des alten Schul- und Rathauses in der Nähe des Bahnhofs in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

Altes Rathaus hat Verbindung zu neuem Rathaus

Das Gebäude ist zweigeschossig und stammt aus dem Jahr 1876. Zunächst diente es als Schulhaus, zwischen 1966 und 1983 als Rathaus. Das neue Rathaus befindet sich direkt daneben und ist über einem Gang mit dem Altbau verbunden. Dort werden im Erdgeschoss Ehen geschlossen.

Brandursache unklar

Die Feuerwehrkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf den Neubau verhindern, die Löscharbeiten dauern an. Verletzt wurde niemand. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch nicht bekannt.