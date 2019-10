Feuer bei SKF in Schweinfurt: Ursache war Trafobrand im Keller

Nach dem Brand gestern Nachmittag beim Wälzlagerhersteller SKF in Schweinfurt will die Polizei nun genau untersuchen, wie es zu dem Feuer gekommen ist. Brandermittler seien heute vor Ort, erklärte ein Sprecher der Würzburger Einsatzzentrale auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks.

Trafobrand im Keller

Nach Angaben der Integrierten Leitstelle Schweinfurt war ein Transformator im Keller des Werks III im Hafen in Flammen gestanden. Die genaue Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind aber noch nicht bekannt. Vier SKF-Mitarbeiter wurden leicht verletzt, einer mittelschwer. Die fünf Personen wurden zur Behandlung in Krankenhäuser in Schweinfurt und Haßfurt gebracht.

300 Mitarbeiter von SKF wurden untersucht

Mehr als 300 Mitarbeiter wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen untersucht. Das Feuer war gestern gegen 13.30 Uhr im Kegelrollenlagerbereich ausgebrochen. Alle Gebäude waren evakuiert worden. Betroffen waren etwa 500 Menschen. Als der Brand ausbrach, war gerade Schichtwechsel bei SKF. Gegen 18.30 Uhr war der Brand gelöscht. Danach musste die Feuerwehr die Gebäude lüften.

Großeinsatz für Rettungskräfte

Im Einsatz waren 41 Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber. In dem Teil des SKF-Werks werden Großlager gefertigt, beispielsweise für Windkraftanlagen.