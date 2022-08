Artikel mit Video-Inhalten

> Feuer bei Miltenberg: Mehrere Hundert Heuballen abgebrannt

Feuer bei Miltenberg: Mehrere Hundert Heuballen abgebrannt

Mehrere Hundert Heuballen brannten lichterloh: Mitten in der Nacht zum Sonntag musste die Feuerwehr in Miltenberg zu einem Großbrand auf einer Wiese ausrücken. Die Löscharbeiten waren aufwendig. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe.