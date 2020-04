Feuer auf Firmengelände im Allgäu: War es Brandstiftung?

In Lauben im Landkreis Unterallgäu hat am Dienstagabend die Feuerwehr ausrücken müssen, um einen Brand auf einem Firmengelände zu löschen. Anwohner hatten laut Polizei das Feuer bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Ein Stapel mit rund 500 Paletten, die im Freien gelagert waren, war in Brand geraten. Das Feuer griff auf eine Holzhütte auf dem Gelände über, konnte aber schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Ein Mensch wird bei Brand im Unterallgäu leicht verletzt

Eine Privatperson zog sich bei dem Versuch, das Feuer mit einem Feuerlöscher zu löschen, eine leichte Rauchvergiftung zu. Sie wurde vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro.

Polizei geht Verdacht auf Brandstiftung nach

Die Ermittler halten Brandstiftung für möglich. Wer dahinterstecken könnte, ist noch unklar. Die Kripo Memmingen bittet um Hinweise. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer (08331) 100 -0 melden.