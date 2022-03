Feuer auf Balkon eines Hochhauses in Würzburg

Am Freitagvormittag wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Feuer im Würzburger Stadtteil Heidingsfeld gerufen, das auf einem Balkon eines Hochhauses ausgebrochen war. Zwei Personen mussten leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht werden. Gegen 10 Uhr hatte ein Passant Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst über Flammen, die auf dem Balkon im siebten Stock eines dortigen Hochhauses in der Mergentheimer Straße zu sehen waren. In dem Gebäude wohnen etwa 200 Menschen.

Großaufgebot an Rettungskräften am Hochhaus

Ein Großaufgebot an Einsatz- und Rettungskräften traf wenige Minuten später am Hochhaus ein. Zunächst war nicht bekannt, wie weit das Feuer sich im Gebäude ausgebreitet hatte. Zahlreiche Bewohner hatten bis dahin selbstständig das Gebäude verlassen. Streifenbesatzungen der Polizei evakuierten zusammen mit der Feuerwehr noch einige Stockwerke. Feuerwehrleute gingen über das Treppenhaus mit einem Strahlrohr in die Brandwohnung. Zeitgleich brachten Löschtrupps von außen den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderten so ein weiteres Übergreifen der Flammen auf die zum Balkon gehörende Wohnung sowie auf weitere Balkone und Wohnungen. Eine weitere Rauchausbreitung im Gebäude konnte ebenfalls verhindert werden.

Zwei Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen

Ein 59-jähriger Bewohner und dessen 53-jähriger Nachbar, die noch versucht hatten, selbst das Feuer zu löschen, mussten mit Rauchgasvergiftungen vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Durch die Flammen entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die Scheiben der Brandwohnung waren bereits durch die Hitze geplatzt. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen zur Brandursache, die noch im Unklaren liegt. Durch das Großaufgebot an Einsatz- und Rettungskräften kam es im Bereich um die Einsatzstelle zu Verkehrsbehinderungen. So war die Mergentheimer Straße stadtauswärts für 90 Minuten gesperrt.