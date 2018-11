30.11.2018, 13:42 Uhr

Feuer an Fürther Schule war wohl Brandstiftung

Der Brand an einer Schule in Fürth am Dienstag ist vermutlich absichtlich gelegt worden. Davon geht die Polizei nach den ersten Ermittlungen aus. Die Brandfahnder stellten entsprechende Spuren rund um den Brandherd sicher.