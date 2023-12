Feuchtwanger Kreuzgangspiele: Theater macht Taschen aus Plakaten

"Der Geizige" oder "Das Dschungelbuch": In großer weißer Schrift stehen die Titel der Stücke der Saison 2023 auf den großen Transparenten. Die Werbebanner hingen im Laufe des Jahres in Ansbach, in Feuchtwangen und sogar in Ellwangen in Baden-Württemberg. Nun bearbeitet Marion Schultheiss das PVC mit Nadel und Faden und haucht ihnen so neues Leben ein: Die Schneiderin leitet die Kostümabteilung der Kreuzgangspiele. Nun, wo es im Winter ruhiger ist, näht sie Taschen, der Nachhaltigkeit halber.

Lieblingstasche: "Wyozeck. Ein Fragment"

"Jede Tasche ist ein Unikat, es ist immer ein anderer Text drauf, er ist immer an einer anderen Stelle", so Marion Schultheiss. "Meine Lieblingstasche ist die, auf der das Wort Fragment draufsteht". In weißer Schrift ist das Wort zu lesen, das Stück "Wyozeck. Ein Fragment" stand in diesem Jahr auf dem Kreuzgang-Spielplan. Gut eine Stunde braucht Marion Schultheiss vom Zuschnitt der Tasche bis hin zum fertigen Produkt.

Preise zwischen 20 und 80 Euro

Von der kleinen Geldbörse bis hin zur großen Umhängetasche gibt es alle Taschen im Kulturbüro der Stadt zu kaufen. Die kleinste Tasche kostet rund 20 Euro, die größte etwa 80 Euro. Bereits im vergangenen Jahr sei die Upcycling-Idee auf Initiative des Fördervereins hin wieder aufgekommen, so Maria Wüstenhagen, die Leiterin des Kulturbüros. Der Erlös der verkauften Taschen geht nun an den Förderverein, der damit verschiedene Projekte unterstützt: So bezuschusst dieser beispielsweise vergünstigte Theaterkarten für Menschen, die sich den Besuch dort sonst nicht leisten könnten oder unterstützt die Theaterpädagogik vor Ort finanziell.

Win-Win-Situation für alle Seiten

Eine Win-Win-Situation, so Wüstenhagen. "Zum Einen tun wir etwas Gutes für den Förderverein, der dann wieder was Gutes für die Kreuzgangspiele tut. Und zum Anderen haben wir das ganze Jahr eine Verbindung zu unseren Mitarbeitenden, die wir ja auch im Sommer immer beschäftigen." Denn mit den Kostümen für die kommende Saison, beginnt Schneiderin Marion Schultheiss üblicherweise nicht im Winter. Durch die Produktion der Taschen bleibt sie so mit dem Kreuzgangteam trotzdem in Kontakt.

Nachhaltige Bühnenbilder am Theater

Am Anfang habe es etwas Skepsis im Ort gegeben, so, Maria Wüstenhagen. Doch mittlerweile würden viele Kundinnen und Kunden explizit für die Taschen ins Kulturbüro kommen. Einige lagern mit "Reserviert"-Schildern dort hinter dem Tresen. Dass die alten Werbeplanen nun noch ihren großen Auftritt haben, freut das ganze Team.

Nachhaltigkeit sei am Theater in Feuchtwangen ohnehin schon lange ein Thema. Die Bühnenbilder beispielsweise seien "lebend", so Maria Wüstenhagen. "Sie bestehen aus Pflanzen, die im Winter auch bei uns durch den Bauhof überwintert werden und dann wieder eingepflanzt werden". Man produziere zudem alle Druckprodukte seit vielen Jahren auf recyceltem Papier. Und auch über den Stromverbrauch mache man sich natürlich Gedanken.

Farbkombination für Banner aus 2024 steht fest

Marion Schultheiss hat inzwischen in ihrem Feuchtwanger Atelier die Tasche fertiggestellt. Diese ist stabil, abwischbar und eben ein echtes Unikat. Das alles begeistert die Schneiderin noch immer, obwohl sie inzwischen etliche Modelle geschneidert hat. Die aktuelle Taschen entstehen aus Bannern in Grüntönen, einige Taschen gibt es auch in beige aus einer vorangegangenen Saison, auch pinke und blaue Transparente habe es schon gegeben. Die neuen Transparente für die Spielzeit 2024 sind lila und orange. Sobald sie ihren Job als Werbebanner erfüllt haben, werden auch sie zu Taschen weiterverarbeitet und dienen so Theater- und Modefans als Erinnerung, die einen Teil Kulturgeschichte in sich trägt.