Feuchtwanger Kreuzgangspiele beschließen Sonderprogramm 2020

Die Saison der Feuchtwanger Kreuzgangspiele wird nicht wie geplant stattfinden. Sie wird stattdessen durch ein Sonderprogramm ersetzt, teilt Bürgermeister Patrick Ruh mit. Diese Entscheidung wurde am Dienstag vom Feuchtwanger Stadtrat getroffen. Die Premiere von "Das Sams – eine Woche voller Samstage" wird somit nicht am 10. Mai stattfinden. Das Stück hätte die Spielsaison eröffnet, wird nun aber wie die alle anderen Veranstaltungen und Aufführungen auf 2021 verschoben, so der Bürgermeister weiter.

Start des Sonderprogramms unklar

Wann jedoch das Sonderprogramm starten kann, hänge von den Entscheidungen aus der Politik ab. Welche Aufführungen dieses Programm beinhalte, werde aktuell noch geplant, sagt Maria Wüstenhagen. Dafür müsse man je nach künftig folgenden Regelungen auf die Anzahl an Gästen und die Bestuhlung achten.