Feuchtwangen: Fahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Lkw

Ein Mann ist am gestrigen Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im mittelfränkischen Feuchtwangen ums Leben gekommen. Der Fahrer war mit seinem Auto von Feuchtwangen in Richtung Vorderbreitentann gefahren und dabei laut Ermittlungen der Polizei ins Schleudern geraten.

Fahrer tot, Beifahrer schwerverletzt im Krankenhaus

Dabei krachte das Fahrzeug frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen. Ein nachfolgender Autofahrer konnte laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Unfallstelle. Der Fahrer des ins Schleudern geratenen Wagens erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, sein Beifahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des zweiten Autos wurde leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Gutachter soll Unfallhergang klären

Um die genaue Unfallursache zu klären wurde auf Anordnung der Ansbacher Staatsanwaltschaft ein Gutachter zur Unfallstelle berufen. Die Staatsstraße 1066 (ehemalige B 25) war für die Unfallaufnahme in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt.