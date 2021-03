Fette Finanzspritze für das Landshuter Stadttheater

Das Stadttheater Landshut bekommt eine kräftige Finanzspritze, denn für die Theater-Sanierung sollen eine Million Euro bereitgestellt werden. Das Geld stammt aus dem Bundesprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus". Das Programm fördert seit 2014, mit derzeit rund 75 Millionen Euro, jährlich Vorhaben mit besonderer nationaler und internationaler Wahrnehmbarkeit.

Ein steiniger Weg

Die Jury sei zwar anfangs skeptisch hinsichtlich der gesamten Finanzierungsgrundlage gewesen, doch am Ende habe sich die Hartnäckigkeit gelohnt, so der Landshuter CSU-Bundestagsabgeordnete Florian Oßner in einer Mitteilung am Mittwoch. Landshut hatte offenbar auch ein wenig Glück: Denn zum einen war das Bundesprogramm restlos überzeichnet, zum anderen gab es Schwierigkeiten bei den Antragsformalitäten, welche erst aus dem Weg geräumt werden mussten, so Oßner.

Seit sieben Jahren im Theaterzelt

Die Nutzung des Theaters musste aufgrund der erheblichen baulichen und brandschutztechnischen Mängel im Jahr 2014 eingestellt werden. Seitdem spielte das Ensemble - solange Corona dies noch erlaubte - stattdessen in einem Zelt am Stadtrand auf dem Messegelände.