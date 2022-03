Festung Marienberg: Startschuss für den zweiten Bauabschnitt

Es ist das Großprojekt in Würzburg: die Generalsanierung der Festung Marienberg. 2032 soll dort das neue "Museum für Franken" eröffnen. Das Bayerische Finanzministerium investiert dafür in den nächsten zehn Jahren bis zu 230 Millionen Euro. Ursprünglich waren einmal 100 Millionen Euro veranschlagt. Die Bauarbeiten am "Museum für Franken" selbst beginnen zwar erst 2023. Jetzt erfolgt aber der Startschuss für den zweiten Bauabschnitt.

Sanierung der Festung in mehreren Schritten

Zunächst steht beispielsweise die Freimachung des Baufeldes in der Kernburg an. Es sollen auch neue Betriebsflächen für die Schloss- und Gartenverwaltung entstehen. Auf dem Parkplatz am Reichsravelin wird ein neues, temporäres Depot für Steinobjekte errichtet. Dort werden Figuren, Vasen, Büsten und weitere Architekturteile zwischengelagert. Die Alte Wache wird zu einer Dienstwohnung für den Kastellan umgebaut. Außerdem werden diverse technische Anpassungen vorgenommen und Vorbereitungen für den Umbau in der Kernburg getroffen.

Ab 2023 Teile der Festung nicht mehr zugänglich

"Um eine durchgehende und reibungslose Planungs- und Bauausführung zu ermöglichen, werden die umfangreichen Arbeiten in mehreren Teilbaumaßnahmen umgesetzt", so das Ministerium. Während der Bauarbeiten ab 2023 werde das Fürstenbaumuseum geschlossen bleiben, auch der Innenhof der Festung sowie der Fürstengarten seien dann nicht mehr öffentlich zugänglich. Das Museum für Franken (ehemals Mainfränkisches Museum) bleibt in den bisherigen Räumlichkeiten geöffnet und kann dort wie gewohnt besichtigt werden. Die Burgführungen der Schloss- und Gartenverwaltung Würzburg finden weiterhin statt. Die Projektleitung liegt beim Staatlichen Bauamt Würzburg, für die bau- und denkmalfachliche Begleitung ist die Bayerische Schlösserverwaltung zuständig.

Abschluss der Bauarbeiten bis Ende 2030

Der erste Bauabschnitt der Generalsanierung mit einer Investition von rund 17 Millionen Euro in die Sanierung der Toranlagen, der Marienkirche und der Versorgungsleitungen ist bereits abgeschlossen. Die gesamten Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis Ende 2030 abgeschlossen werden. Nach aktuellem Planungsstand des Finanz- und Heimatministeriums soll das neue Museum im Jahr 2032 seine Pforten öffnen können.