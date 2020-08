Festspielhaus Füssen heißt wieder Festspielhaus Neuschwanstein

Zum 175. Geburtstag von Ludwig II. gab das Festspielhaus in Füssen bekannt, dass es ab sofort wieder "Festspielhaus Neuschwanstein" heißen soll. "Mit dieser Tauferneuerung ehrt das Festspielhaus den langjährigen Namensgeber Ludwig, der aus der Familie der nachbarschaftlich gegenüberliegenden Königsschlösser Neuschwanstein, Hohenschwangau und Bullachberg stammt", heißt es in einer Mitteilung. Das Festspielhaus liegt am südwestlichen Ende des Forggensees, gut 4 Kilometer vom Schloss entfernt in Sichtweite der Königsschlösser.

Neuschwanstein als Ehre und Auftrag für die Theaterschaffenden

Theaterdirektor Benjamin Sahler erklärte, der Name der "Weltmarke Neuschwanstein" sei Ehre und Auftrag zugleich. Es gebe wohl kaum ein Gebäude, welches mehr die Sehnsucht nach Poesie, Kunst und Frieden verkörpere und zugleich für einzigartige technische Innovationen stehe als das Schloss, sagte Sahler. Vom selben Geist lasse sich das Festspielhaus leiten, auf dessen Bühne Traumwelten Stoffe mithilfe modernster Technik ins Hier und Jetzt geholt würden.

175 Jahre König Ludwig II.

Ludwig II. wurde vor 175 Jahren am 25. August 1845 im Schloss Nymphenburg geboren. Er wurde zum heute mit Abstand bekanntesten Monarchen Bayerns. König Ludwig II. ließ die Schlösser Herrenchiemsee, Linderhof und das weltberühmte Neuschwanstein bauen. Die Umstände seines Todes am 13. Juni 1886 im Starnberger See sind bis heute ungeklärt.