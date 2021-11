Festspiele Europäische Wochen planen "normalen" Festspiel-Sommer

Die Festspiele "Europäische Wochen Passau" (EW) sollen im kommenden Sommer wieder unter normalen Bühnenverhältnissen stattfinden. Intendant Carsten Gerhard gibt sich optimistisch und setzt im neuen Programm wieder auf größere Orchester und Chöre sowie auf volle Säle.

Elvis-Konzert und Gospel

"Ob wir dann mit 2G- oder 2G-Plus-Regeln spielen, werden wir sehen. Aber ich will hoffnungsvoll sein, dass wir Konzerte nicht wieder zwei Mal vor kleinem Publikum stattfinden lassen müssen", sagte er auf einer Pressekonferenz.

Die Festspiele finden im kommenden Jahr zum 70. Mal statt. Sie wurden 1952 von amerikanischen Kulturoffizieren gegründet. Eine amerikanische Note soll es daher auch im Programm geben. Am 18. Juni wird es an der Ortsspitze in Passau ein Elvis-Konzert geben - eine Referenz an die 50er-Jahre. Und zwar mit Musikern, die bis 1977 mit Elvis auf der Bühne standen. Wenige Tage später bringt der Soul Sanctuary Gospel Choir aus London Gospel nach Niederbayern.

Zu Vivaldi soll es Lichtinstallationen geben

Zu den Höhepunkten der klassischen Musik zählen das Eröffnungskonzert am 17. Juni mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und das Schlusskonzert am 23. Juli mit dem Kammerorchester der Münchner Philharmoniker. Letztere spielen Open Air auf Passaus Waldbühne. Zu Antonio Vivaldis Jahreszeiten wird der Lichtkünstler Lillevan die Bäume rund um die Bühne mit Projektionen bespielen. Wie jedes Jahr wird auch heuer ein seltenes und historisches Konzertprogramm auf die Bühne gebracht: Die Pianistin Valentina Lisitsa spielt Chopins letztes öffentliches Konzert, das er 1848 in Schottland gegeben hatte, auf einem Flügel aus dieser Zeit. Das Programm lässt sich rekonstruieren, weil von diesem Abend ein Programmzettel überliefert ist.

Der Kartenverkauf für die ersten zehn Konzerthöhepunkte beginnt am Mittwoch (01.12.21). Weitere 30 Programmpunkte werden im März vorgestellt.