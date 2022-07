Festspiel Open-Air in Bayreuth: Sommerabend mit Klassik-Genuss

Der Abendhimmel war klar und die Luft nicht zu heiß, kurzum: Es war das perfekte Wetter für Bayreuths Festspiel Open-Air am Fuße des Grünen Hügels . Und so kamen die Besucherinnen und Besucher denn auch zahlreich, bewaffnet mit Decken, Klappstühlen, Picknick-Körben, Wein- und Proseccoflaschen sowie diversen Naschereien aus dem heimischen Kühlschrank.

Motto des Abends "Glaube - Liebe - Hoffnung"

Den größten Genuss aber gab es natürlich für die Ohren: Unter dem Motto "Glaube - Liebe - Hoffnung" durften die Gäste ausgewählten Teilen aus Wagners Werk lauschen, der Tannhäuser-Ouvertüre oder dem ersten Aufzug aus Parsifal zum Beispiel - alles dargeboten vom Festspiel-Orchester, das auf einer eigens in den Festspielpark gestellten Bühne musizierte.

Auch andere Komponisten auf dem Programm

Allerdings stand an diesem Abend einmal nicht nur der große Meister auf dem Programm, sondern auch Tschaikowsky, Verdi, Bruckner, Bernstein oder Puccini. Vereint werde ihre Musik durch die "Idee der menschlichen Seele, die etwas Göttliches haben soll", sagt Dirigentin Oksana Lyniv über die Auswahl. Der laue Abend, an dem sich später einzelne Sterne zeigten, passte auf jeden Fall gut dazu.

Zweites Festspiel-Open-Air in wenigen Tagen