Festnahmen nach Tankstellenüberfall in Höchstädt

Die Kripo Dillingen hatte nach dem Überfall in Höchstädt zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren als Tatverdächtige ermittelt. Sie sollen sich mithilfe einer 20-Jährigen in einem Hotel in der Nähe eingemietet haben. Von dort konnten die drei laut Polizei fliehen, bevor die Einsatzkräfte eintrafen.

Zusammenhang mit Überfällen in Franken?

Kurz darauf fanden die Ermittler sie jedoch in Ulm und nahmen sie fest. Dabei wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Gegen die beiden Männer wird jetzt unter anderem wegen schweren Raubes ermittelt, gegen die junge Frau wegen Einmietbetrugs, weil sie mehrfach Hotelrechnungen nicht bezahlt haben soll.

Außerdem prüfen die Ermittler, ob es einen Zusammenhang zu Tankstellenüberfällen in Baden-Württemberg und Franken gibt.