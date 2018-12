Festnahmen nach Raubüberfall in Rottach-Egern

In Rottach-Egern wurden in der Nacht auf den 13. Oktober 2018 ein 46-Jähriger und seine Ehefrau überfallen. Jetzt wurden fünf Männer unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Alle kamen in Untersuchungshaft, nachdem der Ermittlungsrichter Haftbefehle gegen sie erlassen hatte.

Überfall mitten in der Nacht

Um kurz vor 1.00 Uhr nachts klingelten drei Maskierte am 13. Oktober an der Haustüre eines Ehepaares in Rottach-Egern. Als der 46-jährige Mann die Türe öffnete, drangen die Unbekannten in das Wohnhaus ein. Sie durchsuchten das Haus nach Wertsachen, bedrohten den 46-Jährigen und schlugen ihn. Der Ehefrau des Opfers gelang es, das Haus zu verlassen und aus der Nachbarschaft die Polizei anzurufen. Lediglich mit ein wenig Bargeld als Beute flüchteten die Täter dann aus dem Haus des Opfers. Dabei hatten sie sogar noch einen Schuss abgegeben. Das Opfer erlitt bei dem Überfall nur leichtere Verletzungen.

Weggeworfene Kleidung enthielt DNA-Spur

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II übernahm die Kripo Miesbach die Untersuchungen in dem Fall. Die entscheidende Wende bekamen die Ermittlungen, als ein aufmerksamer Anwohner rund zwei Wochen nach dem Überfall im weiteren Umfeld des Tatortes verdächtige Kleidungsstücke fand und dies der Polizei meldete. Die kriminaltechnischen Untersuchungen erbrachten eine DNA-Spur, die zu einem 19-Jährigen aus Ingolstadt führte. Er war in der Tatnacht einige Stunden nach dem Überfall mit seinem Auto auch im Rahmen der polizeilichen Fahndung im Tegernseer Tal, einige Kilometer von Rottach-Egern entfernt, registriert worden. Mit im Wagen saßen damals ein 21-jähriger Deutscher und ein 22-jähriger Türke.

Geständnisse von drei mutmaßlichen Tätern

Nachdem die Staatsanwaltschaft aufgrund der gesammelten Beweise gegen alle drei Haftbefehle erwirkt hatte, wurden die Tatverdächtigen am 19. Dezember von Ermittlern der Kripo Miesbach, Rosenheim und Ingolstadt in Ingolstadt festgenommen und anschließend vernommen. Dabei legten alle umfassende Geständnisse ab. Die drei Täter hatten gleich nach dem Überfall ihre Kleidung gewechselt und die Kleidung sowie diverse Tatmittel entsorgt.

SEK nimmt mutmaßliche Auftraggeber fest

Als mutmaßliche Hintermänner und Auftraggeber wurden zwei 33 und 22 Jahre alte Männer, beides Deutsche, die in Ingolstadt bzw. München wohnen, ermittelt. Ein Spezialeinsatzkommando nahm beide, ebenfalls am 19. Dezember, in einem Lokal in der Ingolstädter Innenstadt fest. Bei mehreren Wohnungsdurchsuchungen konnten die Ermittler außerdem verschiedene Beweismittel sicherstellen.

Gegen alle fünf Männer ergingen Haftbefehle. Sie kamen in verschiedene Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft.