Festnahmen nach Massenschlägerei in Königsbrunn

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es vor einer Bar in Königsbrunn im Landkreis Augsburg zwischen einigen jungen Männern zu einem Streit. Laut Polizei schlugen bis zu 14 teilweise stark alkoholisierte Männer der einen Gruppe auf vier Personen der anderen Gruppe ein, auch als diese schon am Boden gelegen hätten, so die Polizei. Sie seien durch die Schläge und Tritte verletzt worden und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Jugendliche greifen Polizeibeamte an

Eine Anwohnerin hatte Beamte der Polizei Bobingen alarmiert, die dann ebenfalls von der größeren Gruppe attackiert worden seien. Die Polizei nahm einen der Männer fest. Dieser habe erheblichen Widerstand geleistet und einige Männer aus der Gruppe hätten versucht, ihn zu befreien. Die Beamten hätten deshalb Unterstützung aus Augsburg angefordert. Laut Polizei konnten die Beamten nur durch massiven Einsatz von Pfefferspray, mehrere Festnahmen, den Einsatz eines Hundeführers und zeitweise zehn Streifenwagen verhindern, dass der Mann von der Gruppe befreit werden konnte. Fünf Männer hätten die Nacht in einer Arrestzelle verbracht. 14 Personen erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs, versuchter Gefangenenbefreiung und Beleidigung.