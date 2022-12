Festnahmen nach "Heil Hitler"-Rufen bei Gedenkversammlung

In Gedenken an die beiden am 19. Dezember 1980 ermordeten Shlomo Lewin und Frida Poeschke hat am Montagabend in der Erlanger Innenstadt eine Versammlung stattgefunden. Der Rabbiner, Ex-Vorsitzender der Israelitischen Kultusgemeinde in Nürnberg, und seine Lebenspartnerin Frieda Poeschke waren im Dezember 1980 von Uwe Behrendt, einem Mitglied der rechtsextremen "Wehrsportgruppe Hoffmann", ermordet worden. Bei der Versammlung fielen nach Angaben der Polizei zwei Männer im Alter von 46 und 26 Jahren auf, die das Gedenken mit rechtsextremen Parolen störten.

Während der Versammlung rief der 26-Jährige mehrfach "Heil Hitler“ in Richtung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, so die Polizei. Später wiederholte er die Rufe bei der Abschlusskundgebung auf dem Hugenottenplatz. Die Polizei stellte den Mann und erteilte einen Platzverweis.

Betrunkener wirft Flasche bei Chanukkafest

Im Anschluss wollten die Teilnehmer das jüdische Lichterfest Chanukka feiern. Dies störte der 46-Jährige zunächst mit lauter Musik. Dann warf er eine leere Glasflasche auf die Menschengruppe, die auf dem Boden zerbrach, sodass niemand verletzt wurde.

Der stark betrunkene Mann wurde daraufhin von der Polizei festgenommen. Bei seiner Festnahme beleidigte der 46-Jährige die Polizisten, spuckte um sich und rief ebenfalls "Heil Hitler".

Erlanger Kripo ermittelt

Gegen die beiden Männer wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Die Erlanger Kriminalpolizei ermittelt.