Festnahmen nach bewaffnetem Tankstellenüberfall in Rosenheim

Mit einer Pistole in der Hand hat ein Unbekannter Ende Februar in Rosenheim versucht, eine Tankstelle auszurauben. Der 17-jährige, als Haupttäter geltende Jugendliche hatte am Abend des 26. Februar maskiert und mit einer Pistole in der Hand eine Tankstelle betreten. Die bedrohte Angestellte konnte jedoch wegen technischer Probleme die Kasse nicht öffnen, so dass der Täter ohne Beute flüchtete.

Zwei Tatverdächtige in Haft

Bei den Ermittlungen der Kriminalpolizei geriet zunächst ein 20-jähriger Mann in den Fokus, der sich zur Tatzeit als vermeintlicher Kunde in der Tankstelle aufgehalten hatte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem aus Kolbermoor stammenden Beschuldigten eine Mittäterschaft bei dem gescheiterten Überfall vor. Der 20-Jährige wurde bereits am 6. März festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Sein Komplize, mit dem er den Raubüberfall gemeinsam geplant haben soll, wurde nun am Bahnhof in Großkarolinenfeld (Lkr. Rosenheim) verhaftet. Der 17-Jährige aus dem Landkreis Rosenheim räumte gegenüber den Beamten die Tat ein und wurde anschließend in eine Jugendhaftanstalt gebracht.