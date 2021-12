Festnahmen in Nürnberg nach betrügerischen Telefonanrufen

Nachdem der mittelfränkischen Polizei rund 45 betrügerische Callcenter-Anrufe gemeldet worden sind, sind im Zuge der Ermittlungen zwei mutmaßliche jugendliche Geldabholer festgenommen worden.

20.000 Euro an falsche Polizisten übergeben

Wie die Polizei mitteilt, gaben sich die Anrufer überwiegend als angebliche Polizeibeamte aus oder gaben an, dass Angehörige der Angerufenen einen schweren Unfall hatten und nun dringend Geld benötigt werde. In einem Fall übergab ein Senior aus Erlangen gut 20.000 Euro an angebliche Polizeibeamte. Zuvor gelang es den Unbekannten das Vertrauen des Mannes zu erlangen, sodass dieser die geforderte Summe von seinem Konto abhob.

Jugendliche werden dem Haftrichter vorgeführt

Bei einem weiteren Anruf in Nürnberg wurde die Kripo auf ein Pärchen aufmerksam, das vermutlich als Geldabholer fungierte. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 15-jähriges Mädchen und ihr 17-jähriger Begleiter in der Nürnberger Innenstadt festgenommen werden. Die Beamten fanden bei der Festnahme eine fünfstellige Bargeldsumme, die zuvor von dem Opfer an das Duo übergeben wurde. Die beiden Jugendlichen sollen dem Haftrichter vorgeführt werden.