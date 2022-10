Festnahme nach Tod eines 25-Jährigen in München-Neuperlach

Nach dem gewaltsamen Tod eines jungen Mannes in München hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Dies teilte das Präsidium am Montagvormittag mit. Der 25-Jährige war in der Nacht zum Sonntag in einer Grünanlage im Stadtteil Neuperlach leblos aufgefunden worden. Die Polizei will am Mittag Einzelheiten zu der Festnahme berichten.

Getöteter identifiziert

Zuvor war es der Polizei gelungen, den Getöteten zu identifizieren. Er war kurz nach Mitternacht leblos in einem Park neben einer Münchner Wohnanlage gefunden worden - in der Nähe einer Skateanlage und eines Sportplatzes.

Ermittlungen der Mordkommission

Bei dem 25-Jährigen konnten "augenscheinlich Spuren von Gewalteinwirkung" festgestellt werden, heißt es im Polizeibericht. Der Leichnam werde von der Gerichtsmedizin zur Klärung der genauen Todesursache obduziert. Unmittelbar nach der Alarmierung fahndeten mehr als 20 Streifen nach einem oder mehreren Tatverdächtigen.