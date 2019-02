Festnahme nach Messerattacke in Nürnberg

Die Polizei hatte eine Großfahndung mit Hundeführern und Hubschrauber eingeleitet, die sich auch auf die umliegenden Stadtteile erstreckte. Dabei wurde der 25-jährige Tatverdächtige festgenommen. Wie genau die Ermittler auf die Spur des Mannes aus dem Irak gekommen waren, wollten sie aus taktischen Gründen zunächst nicht bekannt geben. Die Begleiterin der Frau hatte kurz nach der Tat der Polizei Hinweise geben können, sagte ein Sprecher. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat gegen den Tatverdächtigen Haftantrag wegen versuchten Mordes gestellt.

Polizei-Pressekonferenz am Montag

Die Frau war mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Über die Art der Verletzungen der Frau machte die Polizei keine Angaben. Das Opfer befindet sich in medizinischer Betreuung, ist aber nicht in Lebensgefahr. Hintergründe und Details wollten die Ermittler bei einer Pressekonferenz am Montag um 13 Uhr bekannt geben.

Angriff um 5 Uhr morgens

Der Messerangriff hatte gegen 5 Uhr morgens im Nürnberger Stadtteil Bärenschanze stattgefunden. Laut Polizei sei die 21-jährige Frau mit einer Bekannten in der Fürther Straße unterwegs gewesen. Ohne erkennbaren Anlass sei sie in der Nähe des Amtsgerichts von einem unbekannten Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Nach einer Rangelei mit der Begleiterin der angegriffenen Frau gelang dem unbekannten Mann zunächst die Flucht.

"Es gab nach unseren Erkenntnissen keinerlei Kommunikation zwischen dem Täter und dem Opfer, deshalb ist für uns momentan die große Frage, nach dem Motiv des Täters." Michael Konrad, Pressesprecher Polizeipräsidium Mittelfranken.

Erinnerung an Messerstecher vom Dezember

Erst im Dezember hatte ein Mann in Nürnberg drei Frauen im Alter von 26, 34 und 56 Jahren niedergestochen. Alle drei Opfer waren am Oberkörper schwer verletzt worden - zwei der Frauen waren zeitweise in Lebensgefahr. Eine Polizeistreife hatte damals einen mehrfach vorbestraften 38-Jährigen ohne festen Wohnsitz festgenommen. Wenig später wurde Untersuchungshaft gegen den Mann verhängt. Der Täter ist geständig. Die Polizei sieht bisher allerdings keine direkte Verbindung zwischen diesen Taten, so Polizeisprecher Michael Konrad.