Festnahme nach Hammerwurf auf Nürnberger U-Bahn

Nach dem Hammerwurf auf eine Nürnberger U-Bahn Anfang der Woche hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 47-Jährige wurde am Mittwochabend "weitgehend widerstandslos" festgenommen, teilt die Polizei mit.

Zeugenhinweise führen zum Erfolg

Nachdem die Polizei einen Zeugenaufruf veröffentlicht hatte, gingen diverse Hinweise bei ihr ein. Einer dieser Hinweise führte über intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei zu dem 47-Jährigen. Dabei behilflich waren auch Zeugenvernehmungen und die Auswertung der Videoüberwachung am Bahnsteig.

Der Mann ist heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes, so die Polizei weiter. Zu dem Motiv des Mannes könne die Polizei derzeit nichts sagen. Der Tatverdächtige habe sich bislang nicht zu der Sache geäußert.

Hammer in U-Bahn geschleudert

Am Montag soll der 47-Jährige einen Hammer in eine abfahrende U-Bahn am Rathenauplatz in Nürnberg geschleudert haben. Der Hammer durchschlug dabei die Fensterscheibe und beschädigte durch die große Wucht des Wurfes auch die gegenüberliegende Scheibe. Der Hammer verfehlte nur knapp eine 27-jährige Frau, die wie zwei weitere Fahrgäste einen Schock erlitt. Ein 16-Jähriger wurde zudem durch Glassplitter leicht verletzt.