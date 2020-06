vor 14 Minuten

Festnahme nach Bombendrohung in Nürnberger Innenstadt

Wegen einer Bombendrohung in einer Bank in der Nürnberger Innenstadt musste die Polizei heute Morgen größere Teile der Innenstadt absperren. Wie sich später herausstellte, handelte es sich am Ende nur um eine Drohung.