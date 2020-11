Festnahme in Missbrauchsfall im Landkreis Donau-Ries

Wie die Staatsanwaltschaft bestätigte, gab es am Freitag in den frühen Morgenstunden in einer Gemeinde im Landkreis Donau-Ries einen größeren Polizeieinsatz durch Spezialeinsatzkräfte. Dabei wurde ein Mann festgenommen, gegen den ein Haftbefehl wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch von Kindern vorlag. Die Wohnung des Mannes wurde durchsucht.

Kein Zusammenhang mit anderen Missbrauchsfällen

Der Festgenommenen soll zwei Opfer missbraucht haben. Die Fälle, in denen die Staatsanwaltschaft ermittelt, liegen bereits längere Zeit zurück. Einen Zusammenhang mit anderen Fällen von Kindesmissbrauch gibt es nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht.