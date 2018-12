Festnahme im Fall Peggy

Ob es sich bei dem Festgenommenen um Manuel S. handelt, der Ende September ein Teilgeständnis abgelegt hatte, wurde bisher nicht bestätigt. Der 41-Jährige hatte gestanden, das tote Mädchen 2001 in ein Waldstück in Thüringen gebracht zu haben. Die Polizei ermittelte daraufhin gegen ihn wegen Mordes.

Peggys Leiche in einem Wald versteckt

Manuel S. hat ausgesagt, den leblosen Körper von Peggy an einem Bushäuschen in Lichtenberg von einem anderen Mann übernommen zu haben. Die Ermittler wissen, um wen es sich dabei handelt, wollen den Namen aber nicht preisgeben. Manuel S. behauptete, er habe noch versucht, Peggy zu beatmen. Die Leiche des Mädchens soll er dann in eine rote Decke gewickelt, in den Kofferraum seines goldenen Audi 80 gelegt und in einem Waldstück in Thüringen abgelegt haben. Wenige Tage später soll er den Schulranzen und die Jacke des Mädchens bei sich zu Hause verbrannt haben.

Den entscheidenden Hinweis haben offenbar Spuren gegeben, die 2016 am Fundort von Peggys sterblichen Überresten gefunden wurden. Darunter sind mikroskopisch kleine Pollen, die als Torf identifiziert wurden. Dadurch ergab sich ein Zusammenhang mit Gartenarbeiten von Manuel S. am Tattag, die den Ermittlern bereits bekannt waren. Außerdem wurden Farbreste von Renovierungsarbeiten in dem Waldstück gefunden, die ebenfalls auf Manuel S. hindeuten. Er hatte damals renoviert.

In Widersprüche verstrickt

Am Tag ihres Verschwindens, dem 7. Mai 2001, war die damals neunjährige Peggy um 13.24 Uhr zuletzt am Henry-Marteau-Platz in Lichtenberg gesehen worden. Manuel S. war an diesem Tag in der dortigen Sparkassen-Filiale gesehen worden. Entgegen seiner bisherigen Angaben war er mit seinem Audi 80 am Nachmittag von Peggys Verschwinden in Lichtenberg unterwegs. Trotz der langen Zeit konnte die Polizei den Audi finden und kriminaltechnisch untersuchen.