Toter Feuerwehrmann in Augsburg: Zwei 17-Jährige festgenommen

Feuerwehr trauert um Kollegen

Indessen ist in Augsburg und in ganz Bayern die Betroffenheit groß. Der gewaltsame Tod des Feuerwehrmanns bestürzt viele Menschen. Kollegen des Toten stehen unter Schock. Am Tatort nahmen sie Abschied und gedachten dem 49-Jährigen. Viele Augsburger legen Blumen nieder und zünden Kerzen an.

Innenminister Seehofer und Bayerns Ministerpräsident Söder zeigten sich fassungslos. "Was mich wirklich aufgewühlt hat, ist, dass in Augsburg ein friedfertiger Bürger totgeschlagen wurde, schlichtweg totgeschlagen wurde. So etwas wühlt mich auf", sagte Innenminister Horst Seehofer im BR Fernsehen.

"Wir alle sind erschüttert über die schreckliche Gewalttat in Augsburg", sagte Markus Söder. "Unser aller Mitgefühl gebührt den Angehörigen des Feuerwehrmanns, der am Freitagabend Opfer eines brutalen Angriffs geworden ist."