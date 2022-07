> Festlicher Einzug: Wallenstein-Woche in Memmingen gestartet

Mit dem Einzug von Wallenstein ist am Sonntag in Memmingen die Festspielwoche eröffnet worden. Einwohner spielen in historischen Kostümen die Geschichte ihrer Stadt nach. Im Jahr 1630 hielt sich der böhmische Feldherr Wallenstein in Memmingen auf.